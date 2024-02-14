Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунин объяснил, почему гол «РБ Лейпциг» в ворота «Реала» был отменён

Лунин объяснил, почему гол «РБ Лейпциг» в ворота «Реала» был отменён
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мыслями об отменённом голе «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«После подачи я выбил мяч, но рядом со мной остался игрок, который не боролся за мяч и мешал мне. Это можно интерпретировать как нарушение. Когда мяч отлетел к линии штрафной, я сделал пару шагов вперёд, и он остался рядом со мной, в офсайде. Думаю, он полноценно участвовал в этом эпизоде, мешая мне», — приводит слова Лунина Marca.

На второй минуте нападающий немецкой команды Беньямин Шешко после подачи в штрафную ударом головой открыл счёт, однако после просмотра VAR мяч был отменён из-за офсайда. Позже выяснилось, что игрок немецкой команды Бенджамин Хенрихс толкнул голкипера Андрея Лунина сзади, и именно из-за этого гол был отменён.

13 февраля состоялся первый матч 1/8 финала между «Реалом» и «РБ Лейпциг». Он прошёл на «Ред Булл-Арене – Центральштадион» в Германии. Игра завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.

Материалы по теме
Винисиус похвалил Лунина за игру в матче с «РБ Лейпциг»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android