Лунин объяснил, почему гол «РБ Лейпциг» в ворота «Реала» был отменён

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мыслями об отменённом голе «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«После подачи я выбил мяч, но рядом со мной остался игрок, который не боролся за мяч и мешал мне. Это можно интерпретировать как нарушение. Когда мяч отлетел к линии штрафной, я сделал пару шагов вперёд, и он остался рядом со мной, в офсайде. Думаю, он полноценно участвовал в этом эпизоде, мешая мне», — приводит слова Лунина Marca.

На второй минуте нападающий немецкой команды Беньямин Шешко после подачи в штрафную ударом головой открыл счёт, однако после просмотра VAR мяч был отменён из-за офсайда. Позже выяснилось, что игрок немецкой команды Бенджамин Хенрихс толкнул голкипера Андрея Лунина сзади, и именно из-за этого гол был отменён.

13 февраля состоялся первый матч 1/8 финала между «Реалом» и «РБ Лейпциг». Он прошёл на «Ред Булл-Арене – Центральштадион» в Германии. Игра завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.