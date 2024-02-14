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Вингер «ПСЖ» Дембеле: мы были очень близки с Хави

Вингер «ПСЖ» Дембеле: мы были очень близки с Хави
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Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал о взаимоотношениях с главным тренером каталонской «Барселоны» Хави, под руководством которого он выступал до перехода в клуб из Парижа.

«Характер моих отношений с Луисом Энрике почти такой же, как был с Хави. С Хави мы разделили невероятные моменты. Мы были очень близки. Он давал мне много советов и доверял мне. Луиса Энрике я знаю давно. Он хотел видеть меня в «Барселоне» ещё тогда, когда я был в «Ренне». Я рад, что он наш тренер», – заявил Дембеле в интервью Le Parisien.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 по 2023 год. Прошлым летом Усман, являющийся воспитанником французского «Ренна», перебрался в «ПСЖ». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в € 60 млн.

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