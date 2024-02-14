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Экс-тренер «Локомотива» Фёдоров вошёл в тренерский штаб «Рубина-2»

Экс-тренер «Локомотива» Фёдоров вошёл в тренерский штаб «Рубина-2»
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Экс-исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров вошёл в тренерский штаб казанского «Рубина-2».

«Андрей Фёдоров – старший тренер «Рубина-2». Андрей Витальевич присоединится к Гёкденизу Караденизу во второй команде «Рубина».

С 2000 по 2008 год играл за казанский «Рубин». Андрей Витальевич вместе с партнёрами по команде вывел наш клуб в Премьер-Лигу. В 2008 году оформил чемпионство в составе «Рубина». Всего в составе клуба провёл 127 игр, забил 15 мячей. Приветствуем Андрея Витальевича в нашей команде!» — сообщает пресс-служба клуба.

Фёдоров в должности исполняющего обязанности главного тренера провёл шесть матчей в стане железнодорожников, в которых команда дважды победила, один раз сыграла вничью и трижды проиграла.

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