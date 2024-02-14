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Генсек РФС объяснил, как удалось договориться о проведении товарищеского матча с Парагваем

Генсек РФС объяснил, как удалось договориться о проведении товарищеского матча с Парагваем
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об организации товарищеского матча между сборными России и Парагвая.

«После матча с Камеруном многие футбольные ассоциации заинтересовались проведением товарищеских игр со сборной России. Они увидели, что проведение матчей в России безопасно, а условия и антураж находятся на высшем уровне. Мы рады, что в марте мы проведём полноценный сбор с двумя играми», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в Москве, информирует пресс-служба российской сборной. Игра пройдёт 25 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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