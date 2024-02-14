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Сразу три топ-клуба претендуют на Невеша

Сразу три топ-клуба претендуют на Невеша
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Центральный полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш может перейти в один из европейских топ-клубов в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на приобретение 18-летнего хавбека всерьёз претендуют «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Представители этих клубов в ближайшее время попытаются выйти с предложением о покупке молодого полузащитника на руководство «Бенфики».

Невеш является воспитанником «Бенфики». В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «орлов» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее стало известно, что «Бенфика» не захотела продавать Невеша в прошедшее трансферное окно.

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