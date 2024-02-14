Ивич — о поражении от «Астаны»: хорошо, что это случилось сейчас, а не на старте РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение южан от «Астаны» (2:4) в товарищеском матче.

«Это товарищеский матч, где мы допустили много ошибок. Теперь нужно поработать, чтобы их устранить. Знаете, иногда мозг устаёт от трех недель на сборах. Возможно, мы стали немного тяжеловаты – не в ногах, а в своих головах. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на старте чемпионата. Нужно работать, улучшать свою командную игру и индивидуальные качества. Постараемся вернуться туда, где мы были в конце прошлого года, до ухода в отпуск», – сказал Ивич в интервью пресс-службе клуба.

14 февраля завершился товарищеский матч, в котором встречались российский «Краснодар» и «Астана», представляющая Казахстан. Команды играли на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начался в 16:00 по московскому времени. «Краснодар» потерпел поражение от казахстанской команды — 2:4.