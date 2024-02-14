Стала известна сумма, за которую «Тоттенхэм» готов приобрести Рафинью

«Тоттенхэм» в предстоящее летнее трансферное окно готов сделать «Барселоне» серьёзное предложение о покупке вингера Рафиньи, сообщает Sport.es.

По информации источника, для подписания бразильского игрока атаки боссы «шпор» готовы выделить до € 70 млн. Руководство лондонского клуба привлекает опыт выступления футболиста в английской Премьер-лиге.

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Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за сине-гранатовых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.