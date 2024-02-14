Угальде: хотелось бы провести в «Спартаке» фантастическую карьеру, как у Промеса

Новый нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что хотел бы провести фантастическую карьеру, как у Квинси Промеса.

«Показалось, что в «Спартаке» партнёры у меня сильнее, чем в «Твенте». Хотелось бы провести здесь фантастическую карьеру, как у Квинси. Промес уже рассказал мне об особенностях жизни в Москве. Он пример для подражания для меня.

Я хороший футболист, готов к давлению. Хочу получать удовольствие от футбола и выигрывать трофеи», – передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.