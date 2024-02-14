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Новичок «Спартака» Угальде рассказал, какие русские слова успел выучить

Новичок «Спартака» Угальде рассказал, какие русские слова успел выучить
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Новый нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал, какие русские слова успел выучить.

«У нас осталось 12 матчей. Я хочу забивать в каждом. Что выучил из русского? Давай, спасибо, как дела. Неплохо для начала. Борщ? Я видел этот суп. Надо его попробовать», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками.

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