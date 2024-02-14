Новичок «Спартака» Угальде высказался о матче с «Зенитом» после зимней паузы

Новый нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о матче с «Зенитом» после зимней паузы. Матч пройдёт 2 марта.

«Знаю, что матч с «Зенитом» — важная игра, дерби. Будет очень тяжело, но нам необходимо победить. Сколько забью «Зениту»? Только бог знает», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками. «Зенит» находится на второй строчке с 36 очками.