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Новичок «Спартака» Угальде: если надо будет сыграть в паре с Соболевым, я готов

Новичок «Спартака» Угальде: если надо будет сыграть в паре с Соболевым, я готов
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде поделился мыслями о конкуренции с другим форвардом красно-белых россиянином Александром Соболевым.

«Если надо будет сыграть в паре с Соболевым, я готов. Главное играть так, чтобы была польза для команды. Готов играть и с Квинси, и с Соболевым, и с Игнатовым», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил 29 января текущего года. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

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