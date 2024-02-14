Угальде: счастлив выиграть первый трофей со «Спартаком» — надеюсь, не последний

Новичок московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал выигрыш красно-белыми Зимнего кубка РПЛ, а также высказался об адаптации в российском клубе. Форвард перешёл в столичную команду из «Твенте» этой зимой.

«Сегодня все сыграли так, как надо. Мы здорово провели первый тайм, могли убить эту игру сразу на первых минутах. Счастлив выиграть первый трофей со «Спартаком», чувствую себя хорошо. Надеюсь, это не последний трофей.

В команде чувствую себя хорошо. Адаптироваться помогает тренерский штаб, который говорит по-испански. Я пока не успел посмотреть Москву. Видел только стадион и клубную инфраструктуру — могу сказать только хорошее», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.