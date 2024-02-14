«Переподпишут?» Генич пошутил о новом контракте Абаскаля после выигрыша Зимнего кубка РПЛ

Спортивный журналист Константин Генич пошутил о новом контракте главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после выигрыша Зимнего кубка РПЛ.

«Ну что, Абаскаль взял кубок, как и в прошлом году. Переподпишут?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Спартак» начал этот турнир с разгромного поражения от «Ростова» со счётом 0:3. Затем красно-белые разгромили «Шабаб Аль-Ахли» (5:0) и «Кайрат» (6:0). Отметим, что судьба обладателя Зимнего кубка РПЛ решалась в последнем матче «Спартак» — «Кайрат». Если бы москвичи не смогли победить с разницей более двух голов, то южане выиграли бы этот турнир.

После трёх сыгранных матчей Зимнего кубка РПЛ московский «Спартак» выиграл турнир, имея в своём активе шесть набранных очков. На втором месте располагается «Ростов», который набрал шесть очков. Далее находятся «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат», которые в своём активе имеют по три очка.