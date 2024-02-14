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«Барселона» отклонила предложение «Баварии» в размере € 75 млн за трансфер Араухо

«Барселона» отклонила предложение «Баварии» в размере € 75 млн за трансфер Араухо
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Испанская «Барселона» отклонила предложение мюнхенской «Баварии» в размере € 75 млн за трансфер защитника команды Рональда Араухо, сообщает аккаунт JijantesFC в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, трансфер Араухо в стане баварцев летом будет под угрозой из-за возможного ухода Томаса Тухеля. Именно немецкий специалист хочет видеть уругвайского защитника в «Баварии».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, действующее трудовое соглашение 24-летнего Рональда Араухо с клубом из Каталонии рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн. Ранее сообщалось, что уругвайский футболист отклонил предложение руководства каталонского клуба продлить своё трудовое соглашение с сине-гранатовыми на улучшенных условиях.

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