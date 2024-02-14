Источник: Промес покинет расположение «Спартака» после матча с «Кайратом»

Футболисты московского «Спартака» получили два дня выходных после матча с «Кайратом» (6:0), который принёс красно-белым победу в Зимнем кубке РПЛ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, нападающий московского «Спартака» Квинси Промес уедет на пару дней на мини-каникулы, которые проведёт в Эмиратах. Но после этого голландский игрок вернётся в расположение команды, на третий сбор.

Ранее стало известно, что форварда красно-белых Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и о нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ, у этого государства есть соглашение об экстрадиции с Нидерландами.

В нынешнем сезоне нидерландский нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.