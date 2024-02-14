Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель — о матче с «Лацио»: я ожидаю подарок на День святого Валентина от моей команды

Тухель — о матче с «Лацио»: я ожидаю подарок на День святого Валентина от моей команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что ждёт подарка в виде победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио», который пройдёт 14 февраля.

«Я ожидаю подарок на День святого Валентина от моей команды сегодня вечером. Мы должны усердно работать, потому что это будет сложный матч. Вот почему нам нужна игра на высшем уровне. Мы подготовились самым обычным образом, потому что вам не нужно дополнительное давление в таких важных матчах», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Тогда в обоих матчах сильнее была «Бавария» — 2:1 и 4:1.

Мюнхенцы попали в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, став сильнейшими в группе с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Лацио», в свою очередь, вышел из квартета с мадридским «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».

Материалы по теме
Тухель может продолжить карьеру в «Барселоне», если покинет «Баварию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android