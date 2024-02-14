Тухель — о матче с «Лацио»: я ожидаю подарок на День святого Валентина от моей команды

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что ждёт подарка в виде победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио», который пройдёт 14 февраля.

«Я ожидаю подарок на День святого Валентина от моей команды сегодня вечером. Мы должны усердно работать, потому что это будет сложный матч. Вот почему нам нужна игра на высшем уровне. Мы подготовились самым обычным образом, потому что вам не нужно дополнительное давление в таких важных матчах», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Тогда в обоих матчах сильнее была «Бавария» — 2:1 и 4:1.

Мюнхенцы попали в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, став сильнейшими в группе с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Лацио», в свою очередь, вышел из квартета с мадридским «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».