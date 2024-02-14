Председатель «Локомотива» Нагорных высказался о возможном возращении Юрия Сёмина

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном возращении Юрия Сёмина в команду

«В данный момент мы пока не нашли роль для Юрия Павловича в текущем составе «Локомотива», чтобы можно было вписаться в тот штаб, в ту работу клуба, которая проводится. Вместе с тем мы продолжаем над этим работать, думаю и уверен, что найдём решение.

Юрий Павлович не теряет связи с «Локомотивом», с обществом клуба. Он является членом правления общества «Локомотив», проводит большую работу в проекте «Локобол‑РЖД» — это наш самый крупный детский футбольный турнир. Юрий Павлович продолжает важную и нужную деятельность в рамках поведения этого мероприятия», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Под руководством Юрия Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза побеждал в матче за Суперкубок. Последним местом работы опытнейшего российского специалиста является футбольный клуб «Ростов», который он покинул в 2021 году.

Кроме того, за время тренерской карьеры Юрий Сёмин успел поработать с такими командами, как «Анжи», «Мордовия», «Габала», киевское «Динамо», «Кубань», «Памир» и московское «Динамо». Также Сёмин возглавлял сборные России и Новой Зеландии по футболу. Отметим, что сейчас главным тренером «Локомотива» является Михаил Галактионов. После 18 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства «Локомотив» сыграет с «Динамо» на выезде. Игра состоится в начале марта.