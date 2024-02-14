Экс-игрок «Спартака» Титов — о Промесе: меня такое решение суда пугает

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов прокомментировал судебное дело игрока команды Квинси Промеса.

«Конечно, порадуемся победе, всегда приятно выигрывать, даже если это товарищеский турнир. Положительные эмоции после победы важны для футболистов, но это должно перейти и на официальные игры. Однако больше переживаю из‑за ситуации с Промесом, как дело развернётся дальше. Честно, меня такое решение суда пугает. Любая поездка за пределы России может закончиться для Квинси плохо», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.