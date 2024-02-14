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«Манчестер Юнайтед» планирует подписание Андреаса Кристенсена

«Манчестер Юнайтед» планирует подписание Андреаса Кристенсена
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Центральный защитник «Барселоны» и сборной Дании Андреас Кристенсен может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы сине-гранатовых планируют сделать предложение о покупке 27-летнего игрока обороны в предстоящее летнее трансферное окно. Отмечается, что «Ньюкасл» может оказать борьбу манкунианцам за подписание футболиста.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Кристенсен перешёл в «Барселону» из «Челси» на правах свободного агента летом 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «блауграну» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе вингера «Барселоны» Рафиньи в «Тоттенхэм».

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