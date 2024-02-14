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В «Реале» считают, что время Модрича в команде подошло к концу — Relevo

В «Реале» считают, что время Модрича в команде подошло к концу — Relevo
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В мадридском «Реале» считают, что время полузащитника команды Луки Модрича в клубе подошло к концу, сообщает Relevo.

По информации источника, прощание с Модричем ближе, чем когда-либо. Его цикл в клубе, который длится уже 12 лет, закончился. В «Реале» уже думают о прощании с игроком на высоком уровне.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. С мадридским клубом хорват завоевал 24 трофея, в том числе побеждал в Лиге чемпионов УЕФА пять раз.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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