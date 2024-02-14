Нагорных рассказал о важности Дзюбы для «Локомотива»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о нападающем команды Артёме Дзюбе.

«Я бы не сказал, что у Дзюбы упала результативность. Артём — настоящий борец. Это крайне важный игрок сегодня именно для нашего коллектива. Артём спортсмен, он и на тренировки выходит всегда с особым настроением, выходит бороться и развиваться. В этом плане он большой пример для нашей молодёжи, пример отношения к футболу. Конечно, я уверен, те, кто пытался списывать Артёма, просчитались», – сказал Нагорных в эфире «Матч Премьер».

Напомним, 35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах своей команды. Российский футболист записал в свой актив четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.