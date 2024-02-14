«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

Сегодня, 14 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются французский «ПСЖ» и испанский «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступает Марко Гуида (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды забитыми мячами не отметились. Отметим, что за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который начал матч на скамейке запасных.

Напомним, в групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» в группе с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкасл Юнайтед» занял второе место с восемью очками. Парижане дважды одержали победу, сыграли вничью и проиграли. «Реал Сосьедад» в группе с «Интером», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» занял первое место с 12 очками. Испанцы трижды победили и сыграли вничью.