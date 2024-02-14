Игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис хочет играть за мадридский «Реал» — Marca

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис хочет играть за мадридский «Реал», сообщает Marca.

Напомним, первые слухи о существовании переговорного процесса между «сливочными» и представителями Дэвиса появились ещё в конце 2022 года.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

На данный момент после 24 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 61 очком.