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Игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис хочет играть за мадридский «Реал» — Marca

Игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис хочет играть за мадридский «Реал» — Marca
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Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис хочет играть за мадридский «Реал», сообщает Marca.

Напомним, первые слухи о существовании переговорного процесса между «сливочными» и представителями Дэвиса появились ещё в конце 2022 года.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

На данный момент после 24 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 61 очком.

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