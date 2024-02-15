Глава «Локомотива» Нагорных прокомментировал несостоявшийся трансфер Тикнизяна в «Зенит»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал несостоявшийся трансфер игрока команды Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Тикнизян мог этой зимой уйти из «Локомотива». Я рад, что он остался. Желание не заработать, а сохранить хорошего игрока, это всегда очень сложная история выбора. Он остался и является игроком «Локомотива».

Это было его решение. Мы придерживаемся принципа, что если предложение устраивает клуб и игрока, то мы не будем препятствовать переходу. Это отличительная особенность «Локомотива», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизян не стал переходить в «Зенит» из-за отказа петербургского клуба удовлетворять финансовые запросы футболиста, который просил зарплату около € 2 млн в год.