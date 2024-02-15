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Стало известно, почему Кривцов пропустил товарищеский матч «Краснодара» с «Астаной»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, почему полузащитник команды Никита Кривцов не принял участие в товарищеском матче с «Астаной» (2:4).

«Он травмирован. Какой характер повреждения, мне неизвестно. Я жду диагноза от медицинского штаба», – сказал Ивич в интервью пресс-службе клуба.

14 февраля завершился товарищеский матч, в котором встречались российский «Краснодар» и «Астана», представляющая Казахстан. Команды играли на стадионе «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начался в 16:00 по московскому времени. «Краснодар» потерпел поражение от казахстанской команды — 2:4.

Кривцов — воспитанник академии «Краснодара», за основную команду выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл 22 матча с учётом всех соревнований и забил два гола.