Игроки Южной Кореи Сон и Ли Кан подрались перед игрой с Иорданией на Кубке Азии — The Sun

Футболисты Южной Кореи Сон Хын Мин и Ли Кан Ин подрались накануне полуфинала с Иорданией (0:2) на Кубке Азии, сообщает The Sun.

По информации источника, перед полуфиналом с Иорданией несколько молодых игроков, включая Ли Кана, ушли с командного ужина, чтобы поиграть в пинг-понг. Сону это не понравилось, и он попросил их вернуться. Однако в ответ молодые футболисты нахамили игроку «Тоттенхэма», вследствие чего завязалась потасовка. В ходе драки Сону вывихнули палец, именно поэтому на полуфинал Кубка Азии игрок вышел с фиксатором на указательном и среднем пальцах.

Затем некоторые футболисты сборной просили главного тренера команды Юргена Клинсмана исключить Ли Кана из заявки на полуфинал. Однако немецкий специалист этого не сделал и выпустил Ли Кана в стартовом составе. Уже после Кубка Азии Ли Кан подтвердил конфликт с Соном и извинился перед ним с партнёрами в соцсетях. Парень пообещал впредь вести себя достойно.