«Лацио» сенсационно победил «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Лацио» и немецкая «Бавария». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступал Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Лацио» обыграл соперника с минимальным счётом — 1:0.

Единственным голом в матче отметился нападающий римлян Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти на 69-й минуте. Незадолго до этого за грубый фол с поля был удалён защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано. Ответная встреча команд состоится во вторник, 5 марта.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Тогда в обоих матчах сильнее была «Бавария» — 2:1 и 4:1. Мюнхенцы попали в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, став сильнейшими в группе с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Лацио», в свою очередь, вышел из квартета с мадридским «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».