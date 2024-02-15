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«Бавария» впервые в истории проиграла «Лацио»

«Бавария» впервые в истории проиграла «Лацио»
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«Лацио» впервые в истории одержал победу в матче с «Баварией». Итальянский клуб неожиданно обыграл мюнхенцев в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Иммобиле – 69'    
Удаления: нет / Юпамекано – 67'

Ранее команды встречались между собой дважды в 2021 году. Тогда в Лиге чемпионов оба раза победу одержала «Бавария».

Встреча прошла в Риме (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в матче забил Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти. Незадолго до этого за грубый фол с поля был удалён защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано.

Ответная встреча команд состоится во вторник, 5 марта.

Напомним, «Бавария» вышла в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, став сильнейшей в группе с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Лацио», в свою очередь, вышел из квартета с «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».

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