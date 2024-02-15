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Игрок «Баварии» подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после матча Лиги чемпионов

Игрок «Баварии» подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после матча Лиги чемпионов
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Мюнхенская «Бавария» поддержала французского защитника своей команды Деотшанкюля Юпамекано, который подвергся расизму в социальных сетях после удаления в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Иммобиле – 69'    
Удаления: нет / Юпамекано – 67'

«Расистские комментарии в социальных сетях в адрес Деотшанкюля Юпамекано просто отвратительны. «Бавария» осуждает их самым решительным образом. Любой, кто оставляет подобные комментарии, не является фанатом нашего клуба. Мы поддерживаем тебя, Юпамекано!», – написал официальный аккаунт «Баварии» в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что скандал произошёл после матча «Лацио» – «Бавария» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. На 67-й минуте защитник мюнхенцев Юпамекано получил красную карточку за фол на Густаве Исаксене. Судья Франсуа Летексье назначил пенальти, а итальянский форвард хозяев Чиро Иммобиле реализовал его и принёс победу своей команде.

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