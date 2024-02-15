Роналду сравнялся с Месси по голам без учёта пенальти

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнялся с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси по голам без учёта пенальти, сообщает MessivsRonaldo в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Роналду забил гол в первом матче 1/8 Лиги чемпионов АФК с саудовскими «Аль-Фейхой» (1:0). Таким образом, Роналду забил 713-й гол в карьере без учёта пенальти. Столько же голов и у Лионеля Месси.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее португалец выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» «Реал» и «Спортинг».

Месси, в свою очередь, защищает цвета «Интер Майами» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Ранее аргентинец выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

Фейковый Роналду раздавал автографы в Китае