Мбаппе установил уникальное достижение в составе «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Гол французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала Сосьедад» (2:0) помог форварду установить уникальное достижение. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, француз стал первым игроком в истории турнира, который забил как минимум один гол в 10 домашних играх подряд, в которых выходил в стартовом составе.

Отметим, что победный гол в в ворота «Реала Сосьедад» стал для 25-летнего нападающего 44-м в 68 матчах в Лиги чемпионов. Больше в турнире в возрасте до 26 лет забил только Лионель Месси — 59 мячей.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе сыграл во всех турнирах за клуб в 30 матчах, в которых забил 31 мяч и отметился семью голевыми передачами. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: