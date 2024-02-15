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В Испании оштрафовали фаната на € 6 тыс. за инцидент с форвардом «Севильи» Окампосом

В Испании оштрафовали фаната на € 6 тыс. за инцидент с форвардом «Севильи» Окампосом
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Комитет по борьбе с насилием, расизмом и ксенофобией в спорте Испании оштрафовал болельщика, который засунул палец между ягодиц футболисту «Севильи» Лукасу Окампосу во время игры, на € 6 тыс. Об этом сообщает COPE.

Испания - Примера . 23-й тур
05 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Эн-Несири – 19'     1:1 Паласон – 29'     1:2 Эн-Несири – 45'    

По информации источника, комитет также решил запретить болельщику посещать футбольные матчи на год.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, данный инцидент произошёл на 33-й минуте матча 23-го тура испанской Примеры, в котором «Севилья» обыграла «Райо Вальекано» (2:1), когда Окампос намеревался ввести мяч в игру из аута. В этот момент игрок «Севильи» стоял спиной и в непосредственной близости к трибуне с болельщиками «Райо Вальекано». Сидевший в первом ряду фанат засунул палец между ягодиц игроку.

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