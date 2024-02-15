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Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль: после первого гола мы вышли из сегодняшней игры

Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль: после первого гола мы вышли из сегодняшней игры
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:2).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Баркола – 70'    

«После первого гола мы вышли из сегодняшней игры. Нельзя дарить такие подарки. Плата могла быть и больше, поэтому я в какой-то степени даже рад, что мы пропустили лишь два мяча. Давайте продолжать мечтать. Если на «Реале Арене» мы сыграем так же, как и сегодня в первом тайме, у нас есть хорошие шансы», – приводит слова Альгуасиля BBC.

Отметим, российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян, который начал матч на скамейке запасных, появился на поле на 66-й минуте игры и результативными действиями не отметился.

Ответная встреча между «Реалом Сосьедад» и «ПСЖ» состоится на «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания) 5 марта.

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