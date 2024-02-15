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Стала известна статистика Арсена Захаряна в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Стала известна статистика Арсена Захаряна в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»
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20-летний российский атакующий хавбек испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян 14 февраля принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его клуб сыграл на выезде с французским «ПСЖ». Баски уступили в Париже со счётом 0:2.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Календарь Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Полузащитник сборной России появился на поле на 66-й минуте игры, заменив своего конкурента по позиции Андера Барренечеа. За свой игровой отрезок Захарян совершил 13 касаний и отдал девять передач с точностью 100%, четыре из которых — в финальную треть, сообщает Opta Sports. Также на счету Арсена одно единоборство, в котором он остался победителем, и один перехват.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. В составе испанского клуба российский хавбек сыграл в 26 матчах во всех турнирах (пять из них — в Лиге чемпионов) и отметился одним результативным пасом.

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