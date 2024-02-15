Победа над «Баварией» стала для «Лацио» первой с 2000 года в плей-офф Лиги чемпионов

Вчера, 14 февраля, «Лацио» на домашнем стадионе обыграл «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Риме завершилась со счётом 1:0. Победный гол в игре забил нападающий Чиро Иммобиле точным ударом с пенальти. На 67 минуте был удален защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано за грубое нарушение правил.

Таким образом, «Лацио» одержал первую с 2000 года победу в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда римский клуб в ответном четвертьфинальном матче обыграл «Валенсию» (1:0).

Ответный матч с «Баварией» состоится 5 марта на стадионе «Альянц-Арена».

Напомним, «Лацио» вышел из группы с «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком», заняв второе место с 10 очками. «Бавария» в свою очередь прошла в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, став сильнейшей в группе с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем».

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