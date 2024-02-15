Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче азиатской ЛЧ

Вчера, 14 февраля, «Аль-Наср» в гостях обыграл саудовский «Аль-Фейха» в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. Встреча между командами завершилась со счётом 1:0. Победный гол на 81 минуте забил нападающий Криштиану Роналду.

После победы Роналду выставил пост в своих соцсетях.

«Хорошая работа, команда!», — написал Роналду.

Ответный матч между командами состоится 21 февраля в Эр-Рияде в 21:00 по мск.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» в январе 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает 39-летнего португальца в € 15 млн.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл 26 матчей, забил 25 мячей и отдал 11 голевых передач.