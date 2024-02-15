Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фейеноорд — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» проиграла в матче 1/8 финала ЛЧ впервые за последние пять лет

«Бавария» проиграла в матче 1/8 финала ЛЧ впервые за последние пять лет
Комментарии

14 февраля мюнхенская «Бавария» потерпела выездное поражение от римского «Лацио» со счётом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Календарь Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Это поражение стало первым для «Баварии» в рамках 1/8 финала ЛЧ с сезона-2018/2019, когда мюнхенцы уступили «Ливерпулю» в ответном домашнем матче со счётом 1:3 и выбыли из турнира. После этого немецкий клуб проходил стадию 1/8 финала без поражений — две победы над «Челси» в сезоне-2019/2020 (3:0, 4:1), две победы над «Лацио» в сезоне-2020/2021 (4:1, 2:1), ничья и разгромная победа над «Зальцбургом» в сезоне-2021/2022 (1:1, 7:1) и две победы над «ПСЖ» в сезоне-2022/2023 (1:0, 2:0).

В другом матче 1/8 финала 14 февраля французский «ПСЖ» обыграл на своём поле испанский «Реал Сосьедад» (2:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Иммобиле – 69'    
Удаления: нет / Юпамекано – 67'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android