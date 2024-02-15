«Бавария» проиграла в матче 1/8 финала ЛЧ впервые за последние пять лет

14 февраля мюнхенская «Бавария» потерпела выездное поражение от римского «Лацио» со счётом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это поражение стало первым для «Баварии» в рамках 1/8 финала ЛЧ с сезона-2018/2019, когда мюнхенцы уступили «Ливерпулю» в ответном домашнем матче со счётом 1:3 и выбыли из турнира. После этого немецкий клуб проходил стадию 1/8 финала без поражений — две победы над «Челси» в сезоне-2019/2020 (3:0, 4:1), две победы над «Лацио» в сезоне-2020/2021 (4:1, 2:1), ничья и разгромная победа над «Зальцбургом» в сезоне-2021/2022 (1:1, 7:1) и две победы над «ПСЖ» в сезоне-2022/2023 (1:0, 2:0).

В другом матче 1/8 финала 14 февраля французский «ПСЖ» обыграл на своём поле испанский «Реал Сосьедад» (2:0).