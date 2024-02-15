«Бавария» проиграла в матче 1/8 финала ЛЧ впервые за последние пять лет
Поделиться
14 февраля мюнхенская «Бавария» потерпела выездное поражение от римского «Лацио» со счётом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Это поражение стало первым для «Баварии» в рамках 1/8 финала ЛЧ с сезона-2018/2019, когда мюнхенцы уступили «Ливерпулю» в ответном домашнем матче со счётом 1:3 и выбыли из турнира. После этого немецкий клуб проходил стадию 1/8 финала без поражений — две победы над «Челси» в сезоне-2019/2020 (3:0, 4:1), две победы над «Лацио» в сезоне-2020/2021 (4:1, 2:1), ничья и разгромная победа над «Зальцбургом» в сезоне-2021/2022 (1:1, 7:1) и две победы над «ПСЖ» в сезоне-2022/2023 (1:0, 2:0).
В другом матче 1/8 финала 14 февраля французский «ПСЖ» обыграл на своём поле испанский «Реал Сосьедад» (2:0).
Комментарии
- 15 февраля 2024
-
10:09
-
10:08
-
10:00
-
09:54
-
09:52
-
09:48
-
09:43
-
09:42
-
09:31
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
08:30
-
07:20
-
07:05
-
06:45
-
06:39
-
06:28
-
06:21
-
06:00
-
05:48
-
05:28
-
05:27
-
04:42
-
04:27
-
04:21
-
04:10
-
03:42
-
03:20
-
03:16
-
02:57
-
02:54
-
02:30
-
02:20
-
01:56
Партнерский контент