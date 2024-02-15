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Иммобиле — о победе над «Баварией»: «Лацио» подарил фанатам незабываемый вечер

Иммобиле — о победе над «Баварией»: «Лацио» подарил фанатам незабываемый вечер
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Нападающий и капитан «Лацио» Чиро Иммобиле поделился эмоциями от победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над немецкой «Баварией» (1:0). Итальянец записал на свой счёт победный гол, реализовав пенальти на 69-й минуте.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Иммобиле – 69'    
Удаления: нет / Юпамекано – 67'

«Мы усердно готовились к этому матчу, хотели показать себя с лучшей стороны. Перед игрой я сказал парням, что нужно подарить нашим болельщикам незабываемый вечер, и нам это удалось.

У нас были возможности забить ещё несколько голов. Возможно, мы должны были лучше реализовывать моменты. Но в целом матч удался», – приводит слова Иммобиле официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между «Баварией» и «Лацио» состоится во вторник, 5 марта. Команды сыграют на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия).

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