Иммобиле — о победе над «Баварией»: «Лацио» подарил фанатам незабываемый вечер

Нападающий и капитан «Лацио» Чиро Иммобиле поделился эмоциями от победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над немецкой «Баварией» (1:0). Итальянец записал на свой счёт победный гол, реализовав пенальти на 69-й минуте.

«Мы усердно готовились к этому матчу, хотели показать себя с лучшей стороны. Перед игрой я сказал парням, что нужно подарить нашим болельщикам незабываемый вечер, и нам это удалось.

У нас были возможности забить ещё несколько голов. Возможно, мы должны были лучше реализовывать моменты. Но в целом матч удался», – приводит слова Иммобиле официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча между «Баварией» и «Лацио» состоится во вторник, 5 марта. Команды сыграют на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия).