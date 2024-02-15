Игрок «Спартака» Хлусевич: уголовное дело Промеса? Не слежу за СМИ, без понятия вообще

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о деле нападающего красно-белых Квинси Промеса, которого приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

«Я вообще не знаю, о какой ситуации с Промесом вы говорите. Уголовное дело? Я не слежу за СМИ. Без понятия вообще», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее стало известно, что форварда красно-белых признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью результативными передачами. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Квинси в € 6 млн.