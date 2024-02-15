«Бавария» нанесла 17 ударов по воротам «Лацио» в матче ЛЧ, но ни разу не попала в створ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионом между «Баварией» и «Лацио» (0:1) команда Томаса Тухеля 17 раз пробила по воротам соперника, но ни разу не попала в створ. Это антирекорд турнира с сезона-2002/2003, сообщает OptaJoe в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, единственным голом в этом матче отметился нападающий римлян Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти на 69-й минуте. Незадолго до этого за грубый фол с поля был удалён защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано. Ответная встреча команд состоится во вторник, 5 марта, и пройдёт на «Альянц Арене» в Германии.

Мюнхенцы попали в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, став сильнейшими в группе с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Лацио», в свою очередь, вышел из квартета с мадридским «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».