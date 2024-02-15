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Игрок «Спартака» Денисов прокомментировал разгромную победу в матче с «Кайратом»

Игрок «Спартака» Денисов прокомментировал разгромную победу в матче с «Кайратом»
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Футболист «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал разгромную победу московской команды в матче Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом». Напомним, игра проходила в рамках товарищеского турнира в Абу-Даби на зимних учебно-тренировочных сборах. «Спартак» разгромил соперника со счётом 6:0 и обошёл «Ростов» в борьбе за первое место на турнире.

«Поначалу было видно, что команда была мотивирована, заряжена. Нам удалось забить шесть мячей. Поздравляю всех, кто отличился и поспособствовал этому. Мы продолжаем работу, сейчас заканчивается только второй сбор, у нас впереди много трудов», — сказал Даниил Денисов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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