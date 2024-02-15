«Ювентус» установил цену на своего защитника Бремера

Центральный защитник «Ювентуса» Бремер в предстоящее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство туринского клуба готово расстаться с 26-летним игроком обороны исключительно за сумму в размере не менее € 75 млн. Отмечается, что на бразильского футболиста претендуют «Реал», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Бремер перешёл в «Ювентус» из «Торино» летом 2022 года за € 44 млн. В текущем сезоне защитник провёл за «бьянконери» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.