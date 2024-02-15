«Бавария» намерена существенно уменьшить зарплатную ведомость клуба

В ближайшие годы руководство «Баварии» будет усиленно работать над существенным сокращением зарплатной ведомости клуба, сообщает Kicker.

По информации источника, в первую очередь мюнхенцы планируют сэкономить на жаловании молодых футболистов команды — Джамала Мусиалы и Альфонсо Дэвиса. Боссы клуба на намерены платить канадскому защитнику € 13 млн в год по новому контракту. Также руководство немецкой команды считает, что Мусиала до сих пор не обрёл стабильную игру и поэтому не заслуживает существенного повышения зарплаты.

В текущем сезоне на счету Мусиалы 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Дэвис провёл 27 игр и сумел забить один мяч, а также оформил три ассиста. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн и € 70 млн, соответственно.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиале.