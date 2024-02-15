Ловчев оценил укомплектованность «Спартака»

Ветеран «Спартака» и всего отечественного футбола Евгений Ловчев оценил кадровое состояние московского клуба. По его мнению, «Спартаку» нужно провести ещё несколько усилений состава. Также Ловчев считает, что на зимних сборах главный тренер команды Гильермо Абаскаль должен остановиться на одном варианте состава. В первой части сезона испанского специалиста критиковали за частую и неоправданную ротацию.

«По составу «Спартак» не особенно укрепился, нужны центральные защитники, игроки в опорную зону. Думаю, трансферная работа ещё не закончилась, присматриваются.

В Угальде пока чего‑то привлекательного нет, но он будет прибавлять. Он уже нашёл общий язык с Промесом, у них есть взаимодействие. Самое главное, «Спартаку» и Абаскалю нужно остановиться на каком‑то одном составе, сборы для этого и даются», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на зимний перерыв «Спартак» ушёл, занимая пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар».