Уткин: я бы хотел больше никогда не говорить о Квинси Промесе, мне это мерзко

Известный спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу. Напомним, ранее стало известно, что нападающего красно-белых признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. Дополнительно Промесу дали ещё полтора года тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения.

«Иногда этим занимаются психи, а в данном случае, по-моему, просто парень аферист, ему хочется острых ощущений. Когда он выясняет отношения на ножах с близкими родственниками, это до известной степени его дело. Но в данном случае мне, честно говоря, мерзко. Я бы хотел больше никогда не говорить о Квинси Промесе, во всяком случае в течение ближайших семи с половиной лет. Но мне придётся это делать, если он останется в «Спартаке». Как-нибудь я найду эти слова, я ещё не выбрал интонацию этих разговоров. Сейчас мне просто мерзко», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. В нынешнем сезоне форвард провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, где отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.