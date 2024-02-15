Уткин высказался о необходимости для «Спартака» искать замену осуждённому Промесу

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о необходимости для «Спартака» искать замену осуждённому нападающему Квинси Промесу.

«На мой взгляд это единственное разумное решение, потому что к этому можно относиться по-разному. Возможно, кто-то считает, что «Спартак» — жена Промеса и должна оказывать ему поддержку на протяжении ближайших семи с половиной лет. На эту тему мне спекулировать даже не хочется. Если «Спартак» так считает, что она должна, то пусть и продолжает делать то, что она должна. Хуже наркоторговли только педофилия, возможно, что-то ещё, возможно, массовые убийства», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее появилась информация, что в шорт-листе «Спартака» есть четыре иностранных кандидата, которые могут заменить Промеса в случае усугубления ситуации с его уголовным делом. Отмечалось, что один из кандидатов на замену Промесу может обойтись «Спартаку» в € 15–18 млн.