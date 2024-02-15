«Не думаю, что у них есть мой номер». Алеш Гарсия — об интересе «Барселоны»

Полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия высказался об интересе к своей кандидатуре со стороны «Барселоны». Напомним, по сообщениям некоторых СМИ, каталонцы хотели подписать 26-летнего хавбека в минувшее зимнее трансферное окно.

«Интерес «Барселоны»? Я даже не думаю, что у них есть мой номер телефона! Когда ты играешь на хорошем уровне, многие клубы явно тобой интересуются и в прессе начинают появляться слухи. Посмотрим в конце сезона, как всё будет развиваться», — приводит слова Гарсии журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Гарсия выступает за «Жирону» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн. Ранее стало известно, что Гарсия попал в символическую сборную первого круга нынешнего сезона Ла Лиги.