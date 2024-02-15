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«Барселона» летом планирует продажу Кунде

«Барселона» летом планирует продажу Кунде
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Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде может покинуть испанскую команду в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонцев готово расстаться с 25-летним футболистом, так как считает, что линия обороны качественно укомплектована. В клубе доверяют Рональду Араухо, Иньиго Мартинесу, Андреасу Кристенсену и молодому Пау Кубраси. Отмечается, что сине-гранатовые будут рассматривать исключительно продажу французского защитника и только за хорошие деньги.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года за € 50 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за «блауграну» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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