«Даже Месси не исключайте из списка интереса «Черноморца». Гендир клуба — о трансферах

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко высказался о трансферных целях клуба.

«Документов, что Шильцов переходит к нам на правах аренды, у меня нет. Я не подписывал никаких контрактов по нему. В спектре нашей селекционной службы очень много людей, которые нам интересны. Ведём их сейчас и под летнюю трансферную кампанию. Интерес есть, когда у меня есть бумага, даже если неподписанная. Такой бумаги у меня нет по Шильцову. Но ни одного футболиста, даже Месси, не исключайте из списка интереса «Черноморца», — сказал Климко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация, что полузащитник «Спартака» Константин Шильцов, ранее арендованный «Родиной», перейдёт на правах аренды до конца сезона в нижнекамский «Нефтехимик».