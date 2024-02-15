Ханс-Дитер Флик нанял нового агента, им стал Пини Захави

Новым агентом бывшего главного тренера «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитера Флика стал Пини Захави, представляющий интересы таких игроков, как Кристофер Нкунку («Челси»), Габи Вейга («Аль-Ахли») и Шон Лонгстафф («Ньюкасл»). Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, интерес к Флику проявляют «Барселона» и некоторые клубы английской Премьер-лиги. Напомним, ранее появилась информация, что в услугах экс-наставника сборной Германии заинтересована «Бавария».

Отмечалось, что некоторые ответственные лица в «Баварии» вполне могут представить себе возвращение Флика, а сам специалист чувствует себя готовым к новому испытанию и хотел бы летом возглавить клуб. При этом Ханс-Дитер очень внимательно следит за выступлениями мюнхенцев.